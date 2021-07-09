Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Самопровозглашенный вор в законе получил девять лет колонии

Анастасия Колоскова

Происшествия
Самопровозглашенный вор в законе получил девять лет колонии
Фото: СК РФ

Суд вынес приговор ранее судимому 39-летнему Малхаза Дарчиеву, который провозгласил себя вором в законе. Об этом в пятницу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С сентября 2011 года Дарчиев занимал высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых воров в законе. Сферу своего влияния он распространял на территории Московского региона, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областей, — говорит Нефедова.

Суд назначил Дарчиеву 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят главаря банды черных риелторов, отбывающего пожизненный срок.

Читайте также:
судприговорвор в законе
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте