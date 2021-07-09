Самопровозглашенный вор в законе получил девять лет колонии

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Суд вынес приговор ранее судимому 39-летнему Малхаза Дарчиеву, который провозгласил себя вором в законе. Об этом в пятницу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С сентября 2011 года Дарчиев занимал высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых воров в законе. Сферу своего влияния он распространял на территории Московского региона, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областей, — говорит Нефедова.

Суд назначил Дарчиеву 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят главаря банды черных риелторов, отбывающего пожизненный срок.