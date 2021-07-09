Роскомнадзор с начала года заблокировал почти 400 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации

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Роскомнадзор за 2021 году удалил или заблокировал 399 различных сайтов по продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса и поддельных QR-кодов. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

— Всего в 2021 году на основании требований Генпрокуратуры России и судебных решений Роскомнадзор заблокировал или удалил 399 интернет-страниц, содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19 и фейковые QR-коды для посещения общественных мест, — говорится в сообщении, которое Роскомнадзор направил РИА Новости.

Ранее ведомство сообщало, что им было заблокировано 150 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации. Они были заблокированы или удалены по требованию Генпрокуратуры России или по решению суда.