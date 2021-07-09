«Как на кладбище»: психолог объяснила, нужно ли удалять покойников из друзей в соцсетях

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Удалять умерших людей из друзей в соцсетях нужно в том случае, если их страницы доставляют дискомфорт владельцу аккаунта. Решение должно приниматься индивидуально и оно полностью зависит от личного восприятия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала семейный и детский психолог Наталья Наумова.

— Если это причиняет боль и дискомфорт, то лучше удалить страницу или временно как-то скрыть, сохранив возможность позже туда зайти. Если человек заходит на страницу умершего и вспоминает его, смотрит фото и его это не ранит, то, наоборот, это в поддержку. Тут очень важно, приносит это пользу человеку или разрушает его. Важно не попадать в ситуацию жертвы и не оставлять страницу умершего, если это ранит. Потому что во время стресса разрушаются нервные клетки, и мы ухудшаем свое здоровье. Если человек не может сам с этим справиться и постоянно травмирует себя воспоминаниями, заходя на страницу, то уже нужна помощь психолога, — сказала специалист.

Когда такое несчастье случается в чьей-то семьи и родственники думают, удалять страницу умершего из соцсетей или оставить, тут тоже нужно учитывать озвученный факт, пояснила психолог. По словам Натальи Наумовой, если для одних доступ к фото и информации в соцсетях о погибшем — это боль, то лучше удалить страницу. Другие, наоборот, хотят, чтобы умершего близкого вспоминали люди и заходили к нему в аккаунт, «как на кладбище». Тогда это будет на пользу семье. По мнению собеседницы «ВМ», самое главное — это эмоциональный комфорт для тех, кто продолжает жить.

Справка «ВМ»

Чтобы после смерти близкого удалить его аккаунт из соцсетей, не зная при этом логина и пароля, нужно написать в «Поддержку». Некоторые социальные сети для этого требуют заполнить небольшую форму и отправить фотографию свидетельства о смерти. Помимо этого, можно просто ограничить доступ к странице погибшего и оставить ее как память. В таком варианте можно изъять доступ к странице или сделать это и одновременно закрыть профиль от внешнего воздействия. В таком случае на странице останется дата последнего входа в аккаунт и метка «страница умершего человека».