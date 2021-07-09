Сергей Собянин: Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась

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Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, наблюдается снижение количества заболевших. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил глава города Сергей Собянин.

— Прогнозировать дальнейший спад заболеваемости коронавирусом в Москве я бы не взялся, очень большое число госпитализированных, — сказал он.

По его словам, ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с COVID-19. Обычно к госпитализации прибегают в случае с тяжелыми и крайне тяжелыми заболевшими.

Глава города также призвал продолжать активную вакцинацию москвичей, несмотря на снижение уровня заболеваемости. В ближайшие пару дней, как отметил мэр, первым компонентом вакцины в Москве будут привиты уже три с половиной миллиона человек. Кроме того, городу удалось достичь уровня вакцинации в 110 тысяч пациентов в день.

Собянин отметил, что столичные власти выдали жителям Москвы уже три миллиона QR-кодов, подтверждающих вакцинацию при посещении мест общественного питания. Этот вид пропускной системы дает свои результаты, пишет РИА Новости.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.