Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин: Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Сергей Собянин: Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, наблюдается снижение количества заболевших. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил глава города Сергей Собянин.

— Прогнозировать дальнейший спад заболеваемости коронавирусом в Москве я бы не взялся, очень большое число госпитализированных, — сказал он.

По его словам, ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с COVID-19. Обычно к госпитализации прибегают в случае с тяжелыми и крайне тяжелыми заболевшими.

Глава города также призвал продолжать активную вакцинацию москвичей, несмотря на снижение уровня заболеваемости. В ближайшие пару дней, как отметил мэр, первым компонентом вакцины в Москве будут привиты уже три с половиной миллиона человек. Кроме того, городу удалось достичь уровня вакцинации в 110 тысяч пациентов в день.

Собянин отметил, что столичные власти выдали жителям Москвы уже три миллиона QR-кодов, подтверждающих вакцинацию при посещении мест общественного питания. Этот вид пропускной системы дает свои результаты, пишет РИА Новости.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

Читайте также:
коронавирусСергей СобянинМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте