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Избитого мальчика обнаружили в антисанитарных условиях на северо-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Избитого мальчика обнаружили в антисанитарных условиях на северо-востоке Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Корнейчука Карта всех событий

Прокуратура проведет проверку по факту получения травм 10-летним мальчиком на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 9 июля.

По словам представителя ведомства, ребенка со следами побоев обнаружили 8 июля 2021 года в квартире на улице Корнейчука. Вместе в ним в помещении находилась его мать. Мальчика доставили в медицинское учреждение.

Специалисты установили, что условия проживания в квартире не соответствовали санитарным нормам, а у малолетнего даже не было постельного белья.

— Сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям матери и ответственных лиц, — заключила Нефедова.

Ранее сообщалось, что пьяная женщина избила своего девятилетнего сына на северо-востоке Москвы.

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