Избитого мальчика обнаружили в антисанитарных условиях на северо-востоке Москвы
Прокуратура проведет проверку по факту получения травм 10-летним мальчиком на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 9 июля.
По словам представителя ведомства, ребенка со следами побоев обнаружили 8 июля 2021 года в квартире на улице Корнейчука. Вместе в ним в помещении находилась его мать. Мальчика доставили в медицинское учреждение.
Специалисты установили, что условия проживания в квартире не соответствовали санитарным нормам, а у малолетнего даже не было постельного белья.
— Сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям матери и ответственных лиц, — заключила Нефедова.
Ранее сообщалось, что пьяная женщина избила своего девятилетнего сына на северо-востоке Москвы.