Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ

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Две выпускницы столичных школ получили максимальный балл ЕГЭ за четыре предмета, а еще двоим школьникам не хватило для подобного результата всего одного балла. Об этом в пятницу, 9 июля, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Две московские школьницы — Екатерина Гришина и Ирина Бродская — получили по 400 баллов на ЕГЭ! Еще двое выпускников — Диана Петренко и Даниил Максимов — набрали за четыре экзамена по 399 баллов. Молодцы, выдающийся результат! — написал глава города.

Также мэр уточнил, что выпускники сдавали экзамены по физике, информатике, русскому языку и профильной математике.

Ранее публицист Анатолий Вассерман заявил, что выпускникам надо давать второй шанс на получение достойного результата ЕГЭ. Школьники, которые могли бы написать тест хорошо, но получили низкий балл, возможно, использовали бы вторую попытку в резервные дни сдачи. По словам эксперта, для определения тех выпускников, которые могут претендовать на пересдачу, следует организовать работу специальной комиссии.