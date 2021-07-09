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Опубликовано видео, на котором Пугачева не может самостоятельно выбраться из машины

Михаил Алимов

Общество
Опубликовано видео, на котором Пугачева не может самостоятельно выбраться из машины
Фото: instagram/alla_orfey

Алла Пугачева уже долгое время восхищает поклонников своей внешностью. Примадонне исполнилось 72 года, она уже не выступает на сцене, но ведет активную светскую жизнь, постоянно находясь под прицелом камер. На одну из них попал момент, как певица не может выйти из машины без посторонней помощи.

Видео: instagram/elizaveta_galkinaa

Видео опубликовано в фан-аккаунте Лизы Галкиной, дочки певицы. К Пугачевой подошел мужчина и любезно помог выйти из автомобиля.

— Шикарная мамуля, — подписана публикация в Instagram.

Подписчики и фанаты тоже оценили неувядающую красоту Примадонны и обратили внимание на ее здоровье.

«Шикарная женщина на века. Великолепная Алла»; «Хоть в возрасте счастливая... Здоровья подольше»; «Искусственная улыбка, еле движется. Здоровья вам»; «Мама всегда шикарна, сколько я ее знаю, здоровья ей крепкого. Пусть она еще долго так смотрится», — восхищаются и искренне переживают они за нее в комментариях.

Ранее Пугачева рассказала, почему недолюбливает Кудрявцеву. По ее словам, она недовольна некоторыми вопросами, которые телеведущая задала ее бывшему возлюбленному Сергею Челобанову.

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