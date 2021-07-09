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Появилась фотография пристава, покончившего с собой в Хорошевском суде Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Появилась фотография пристава, покончившего с собой в Хорошевском суде Москвы
Фото: соцсети

«Вечерняя Москва» публикует фотографию 27-летнего судебного пристава Джамиля Ахундова, совершившего суицид в здании Хорошевского районного суда Москвы утром в пятницу, 9 июля.

По словам одного из приятеля Джамиля, он был вполне адекватным, веселым и позитивным парнем.

— Он был хорошим другом. Предпосылок к суициду за ним не замечал, — заключил знакомый пристава.

Ранее сообщалось, что судебный пристав покончил с собой, запершись в одном из помещений здания Хорошевского районного суда Москвы. Известно, что погибший окончил Российскую академию правосудия.

Мотивы и обстоятельства, толкнувшие мужчину на подобный поступок, пока неизвестны. По предварительной информации, никакой предсмертной записки он не оставил.

В связи с произошедшим в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве начали служебную проверку.

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