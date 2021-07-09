Судебный пристав покончил с собой в Хорошевском суде в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского, 25к1 Карта всех событий

Судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы. Об этом в пятницу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», погибший — 30-летний мужчина, он окончил Российскую академию правосудия. Судебный пристав заперся в одном из помещений суда и совершил самоубийство.

Мотивы и обстоятельства, которые сподвигли мужчину на подобный поступок, пока неизвестны. Предварительно, никакой предсмертной записки он не оставил.

«ВМ» отправила запрос для получения комментария в столичное ГУ Федеральной службы судебных приставов.

Ранее сообщалось, что полицейский, дежуривший у здания посольства Туркменистана, покончил с собой во время несения службы.