Полицейский покончил с собой у здания посольства Туркменистана в Москве

Фото: МВД

Россия, Москва, Филипповский переулок, 22с1 Карта всех событий

Полицейский, дежуривший у здания посольства Туркменистана, покончил с собой во время несения службы. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

По сообщению ведомства, тело старшего лейтенанта полиции было обнаружено ранним утром 20 июня в пункте постовой охраны рядом с домом № 22 в Филипповском переулке. По предварительной информации, он покончил с собой.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, передает ТАСС.