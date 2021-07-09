Подмосковный центр по лицензионно-разрешительной работе обработал более 73 тысяч обращений

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

За первое полугодие 2021 года в Центр по лицензионно-разрешительной работе (ЦЛРР) Главного управления Росгвардии по Московской области поступило больше 73 тысяч обращений. Большая часть вопросов относилась к сферам оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности.

Результаты работы ЦЛРР обсудили на совещании в режиме видеоконференции. На встрече временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ Росгвардии Московской области полковник полиции Александр Ермаков отметил, что использование электронного формата для дистанционного оказания части услуг помогло центру обеспечить качественную работу даже во время сложной эпидемиологической ситуации в стране. Так, подавляющее большинство обращений — 71 тысяча из 73 — было отправлено именно с помощью Единого портала государственных услуг. Его пользователи в целом оказались довольны сервисом — 97 процентов оставленных отзывов положительные.

Всего в Московской области центром зарегистрировано почти 200 тысяч владельцев оружия, во владении которых находится порядка 370 тысяч стволов. Кроме того, только за первое полугодие ЦЛРР провел больше 5 тысяч проверок среди частных охранных предприятий, которых в области насчитывается около тысячи. Проверкам подвергаются и простые граждане. С начала года уже было выявлено более 8 тысяч нарушений и изъято порядка 4 тысяч единиц оружия, сообщает РИАМО.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новые ограничения и причины для отказа в выдаче прав на владение оружием.