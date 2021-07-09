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Жара до 35 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни

Полина Долганова

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Жара до 35 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жаркая погода закрепилась в столице. Синоптики дали свои прогнозы на пятницу, 9 июля, а также на предстоящие выходные.

Так, в пятницу температура воздуха в Москве прогреется до плюс 30 градусов. Ожидается переменная облачность. Осадков в этот день не будет.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 июля, температура днем будет от 32 до 35 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать отметки в 21–23 градуса.

Жара до 35 градусов ожидается в Москве в ближайшие дниФото: mos.ru

В понедельник, 12 июля, не стоит ждать сильных изменений. Воздух ночью станет еще теплее, он прогреется до плюс 24 градусов.

В последующие дни, 13 и 14 июля, жара немного спадет. Ожидается от 28 до 33 градусов тепла днем и от 17 до 22 — ночью.

Во время прогулок москвичам рекомендуется носить головной убор, надевать светлую одежду из натуральных тканей, а также иметь при себе бутылку воды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее синоптики рассказали, что в Москве ожидается до 33 градусов тепла 9 июля. Столбики термометров в столице максимально поднимутся до 31–33 градусов. Также ожидаются высокий фон атмосферного давления и духота с перегревом.

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