Пять миллионов долларов обнаружили в загородном доме начальника ОМВД Егорьевска

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В загородном доме начальника ОМВД подмосковного Егорьевска, задержанного по подозрению в причастности к подготовке к совершению убийства бизнесмена, правоохранители нашли пять миллионов долларов и два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «КП» со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Отмечается, что автопарк высокопоставленного полицейского включал автомобили марок Toyota land cruiser и Range Rover.

Проверка показала, что в преступлении мог участвовать и сын Ермакова Александр, который занимает пост старшего уполномоченного столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Ранее сообщалось о задержании Олега Ермакова. Начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил проверку по факту возможной причастности главы егорьевского отдела МВД к преступлению.