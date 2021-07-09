В сети появился путеводитель по открытым пляжам Москвы

Специальный онлайн-проект «Лето в Москве» поможет москвичам найти идеальное место для загара и купания в столице. На странице сервиса можно найти подробную информацию об инфраструктуре восьми пляжей и пяти открытых бассейнов.

Столичные зоны отдыха, как открытые, так и пока закрытые, отмечены на интерактивной карте. Сервис предоставляет пользователям не только всю доступную информацию о правилах и работе выбранной локации, но и отзывы ее посетителей (до данным Яндекс и Tripadvisor), а также полезные советы для комфортного отдыха, сообщает РИАМО.

Кроме того, пользователи могут сразу увидеть, как добраться до выбранной зоны, быстро найти контактные данные представителей или узнать подходит ли бассейн для детей. Также на сайте подробно описаны опасности и штрафы за нарушения правил посещения летних зон отдыха. В частности, купание в запрещенном месте может грозить травмами или инфекционными заболевании.

Проект можно найти в поиске или по ссылке: beach.riamo.ru.

Ранее Вечерняя Москва рассказала, где можно отдохнуть в столице без QR-кода.