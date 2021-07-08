Куда в Москве можно сходить без QR-кода

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ситуация с COVID-19 в Москве постепенно стабилизируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В связи с этим в городе пока не планируется введение дополнительных ограничений. Более того, власти откроют для свободного посещения ряд городских объектов на открытом воздухе. О том, что в столице можно посетить без предъявления каких-либо документов, — в материале «Вечерней Москвы».

Какие ограничения действуют

С 16 июня на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Москве введена обязательная вакцинация работников сферы услуг.

С 28 июня в столице ограничили проведение массовых мероприятий и посещение заведений общепита. Для того чтобы туда попасть, необходимо предъявить QR-код, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение трех суток, а также перенесенное заболевание коронавирусом или пройденный курс вакцинации, действующие полгода и год соответственно.

Заведениям, отказывающимся проверять у посетителей данные документы, разрешается работать только навынос и на доставку.

Веранды, зоопарки, спортивные площадки

Впрочем, ограничения касались только залов. Под них не попадали летние сезонные кафе и веранды ресторанов, а также столовые в офисных центрах и учебных заведениях. Изначально планировалось, что пускать туда посетителей будут без QR-кодов только до 12 июля. Однако теперь по просьбе рестораторов такая возможность есть как минимум до 1 августа включительно.

По мнению мэра, это позволит поддержать рестораны, туристическую отрасль в целом, а также жителей столицы, не успевших пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

Также с 8 июля можно сходить в Московский зоопарк, закрытый для посетителей с 13 июня. Однако часть ограничений здесь все еще будет действовать. В павильоны зооботсада по-прежнему нельзя попасть. Когда их откроют — неизвестно.

Кроме того, снимается запрет на использование детских, спортивных площадок и беседок в городских парках, действовавший с 13 июня. Они были огорожены ленточками, а за соблюдением требований власти следили при помощи камер. Нарушителям грозил штраф в размере 4 тысяч рублей. Теперь эти санкции миновали.

Парки, музеи и велопрокат

На территорию большинства столичных музеев и всех парков по-прежнему можно попасть без каких-либо ограничений.

Однако постепенно и там появляются зоны Covid-free. В частности, это произошло в музее-усадьбе «Кусково», музее-заповеднике «Царицыно», музее-заповеднике «Коломенское» и музее Космонавтики на ВДНХ. Посетить данные учреждения можно после предъявления свидетельства о перенесенном заболевании, отрицательного результата ПЦР-теста или сертификата о пройденной вакцинации от COVID-19.

Касается это, правда, только закрытых помещений с выставочными залами. Для прогулок на открытом воздухе никаких документов не требуется. Также можно свободно кататься на велосипедах и самокатах.

Театры, кино и торговые центры

С 22 июня кинотеатры и театры могут заполнять свои залы только на 50 процентов. Однако для заведений, пускающих людей только по QR-коду, ограничения снимаются. Вводить же или не вводить специальную пропускную систему, решает само учреждение. Например, на некоторые спектакли Большого театра уже нельзя попасть без QR-кода.

В кинотеатры зрителей пускают без проблем в зависимости от наличия билетов. В торговых центрах, где они часто и расположены, не работают только фудкорты, остальные магазины функционируют в обычном режиме.

Фитнес, бассейны и продуктовые магазины

Не требуется никаких документов для посещения бань, фитнес-центров, открытых бассейнов и пляжей. Туда могут свободно попасть и те, кто не сделал прививку от COVID-19, и официально не болевшие новой инфекцией. Никаких тестов тоже не требуется.

Опасность никуда не ушла

В целом, несмотря на то, что темпы заболеваемости коронавирусом снизились, опасность никуда не ушла. Оперштаб Москвы напоминает, что самым эффективным способом борьбы с распространением коронавируса является вакцинация. И, как отмечает Сергей Собянин, москвичи стали более ответственно подходить к санитарным требованиям. По его словам, ежедневно в городе прививку делают 100 тысяч человек.

В столице развернуты сотни прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса. Привиться можно в поликлиниках, записавшись на сайте mos.ru, портале «Госуслуги» или через систему ЕМИАС, а также в режиме живой очереди в популярных местах отдыха горожан: в нескольких парках, павильонах «Здоровая Москва» и в торговых центрах. Крупнейшие центры вакцинации открылись в «Лужниках» и в Гостином дворе. С собой достаточно иметь паспорт и СНИЛС. Не лишним будет захватить и полис ОМС.