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Подросток попался на краже автомобиля на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Подросток попался на краже автомобиля на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, улица Коновалова Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, подозреваемого в краже автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО в пятницу, 9 июля.

О пропаже автомобиля марки ВАЗ, припаркованного на ночь во дворе дома на улице Коновалова, сообщил в полицию 28-летний владелец машины. Он оценил ущерб в 30 тысяч рублей.

Позже сотрудники ДПС обнаружили брошенную машину на улице Окской. Авто находилось в исправном состоянии.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен несовершеннолетний местный житель.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

Ранее столичные полицейские задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в краже служебного грузового автомобиля после увольнения.

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