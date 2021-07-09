Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФМБА рассказало о собственной вакцине от коронавируса «Мир-19»

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
ФМБА рассказало о собственной вакцине от коронавируса «Мир-19»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Исследования показали эффективность и безопасность нового российского препарата от коронавируса «Мир-19». Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Вакцину «Мир-19» разработал Институт иммунологии ФМБА. Препарат является антидотом против вируса, он состоит из двух компонентов: действующего вещества (интерферирующие РНК) и носителя (пептид).

В июне этого года были завершены доклинические исследования вакцины. Они доказали безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал — прим. «ВМ») препарата. Также ученые выяснили, что препарат не оказывает воздействия на геном пациента.

— При этом препарат не влияет на геном человека, так как при разработке препарата были выбраны специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека, что делает его абсолютно безопасным для человека, — говорится в сообщении.

Добавляется, что «Мир-19» будет максимально эффективен, если его применять в первые два–три дня после инфицирования коронавирусом. Препарат актуален для всех известных на данный момент штаммов вируса, в том числе для индийского и британского.

В настоящее время вакцина проходит вторую фазу клинических испытаний.

— Окончание второй фазы клинических исследований планируется к середине августа 2021 года, и в случае подтверждения эффективности препарата у больных с новой коронавирусной инфекцией препарат будет подан на регистрацию, — цитирует пресс-службу ФМБА РИА Новости.

Препарат «Мир-19» предназначен для профилактики и лечения COVID-19. Его отличительная особенность от существующих вакцин заключается в том, что его применяют ингаляционным или интраназальным путем. По словам руководитель ФМБА Вероники Скворцовой, лекарство препятствует развитию тяжелых форм коронавируса.

Читайте также:
ФМБАкоронавирусвакцина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте