ФМБА рассказало о собственной вакцине от коронавируса «Мир-19»

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Исследования показали эффективность и безопасность нового российского препарата от коронавируса «Мир-19». Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Вакцину «Мир-19» разработал Институт иммунологии ФМБА. Препарат является антидотом против вируса, он состоит из двух компонентов: действующего вещества (интерферирующие РНК) и носителя (пептид).

В июне этого года были завершены доклинические исследования вакцины. Они доказали безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал — прим. «ВМ») препарата. Также ученые выяснили, что препарат не оказывает воздействия на геном пациента.

— При этом препарат не влияет на геном человека, так как при разработке препарата были выбраны специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека, что делает его абсолютно безопасным для человека, — говорится в сообщении.

Добавляется, что «Мир-19» будет максимально эффективен, если его применять в первые два–три дня после инфицирования коронавирусом. Препарат актуален для всех известных на данный момент штаммов вируса, в том числе для индийского и британского.

В настоящее время вакцина проходит вторую фазу клинических испытаний.

— Окончание второй фазы клинических исследований планируется к середине августа 2021 года, и в случае подтверждения эффективности препарата у больных с новой коронавирусной инфекцией препарат будет подан на регистрацию, — цитирует пресс-службу ФМБА РИА Новости.

Препарат «Мир-19» предназначен для профилактики и лечения COVID-19. Его отличительная особенность от существующих вакцин заключается в том, что его применяют ингаляционным или интраназальным путем. По словам руководитель ФМБА Вероники Скворцовой, лекарство препятствует развитию тяжелых форм коронавируса.