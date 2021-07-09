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Отечественный фильм «Майор Гром: Чумной доктор» возглавил рейтинг зрителей Netflix

Михаил Алимов

Общество
Отечественный фильм «Майор Гром: Чумной доктор» возглавил рейтинг зрителей Netflix
Фото: Майор Гром: Чумной Доктор, 2021 год

Российский фильм возглавил топ просматриваемых продуктов на платформе стримингового сервиса Netflix. «Майор Гром: Чумной доктор» стал самым популярным за неделю фильмом в 14 странах мира. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает агрегатор статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.

Приключенческий боевик Олега Трофима появился на платформе на прошлой неделе и уже зарекомендовал себя как интересный зрителю из других государств продукт. По информации агрегатора, вторую строчку занял фильм «Варкрафт», снятый по одноименной фэнтезийной вселенной. Он стал самым просматриваемым в десяти странах мира, отмечает РИА Новости.

Российский боевик снят по комиксам об отечественном супергерое — обычном полицейском, который не обладает сверхспособностями, но успешно противостоит многочисленным бандитам. Майор полиции Игорь Гром славится своей принципиальной позицией и непримиримостью к преступникам. В фильме он будет противостоять загадочному Чумному доктору, который пытается вызвать раскол в обществе, убивая известных людей, избежавших наказания при помощи влияния и денег.

«Майор Гром» — самый успешный и продаваемый отечественный комикс. Его общий тираж составляет более 1 миллиона экземпляров.

Ранее сообщалось, что Netflix купил права на фильм Собчак о скопинском маньяке.

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