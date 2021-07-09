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Археологи обнаружили погребальную лодку Хеопса

Дарья Калинина

В мире
Археологи обнаружили погребальную лодку Хеопса
Фото: Pixabay

Исследователи из Египта и Японии нашли около двух тысяч деревянных деталей лодки у подножия пирамиды Хеопса.

Ученые пришли к выводу, что судно является погребальной ладьей фараона. В культурных слоях Великой пирамиды до этого находили еще одну лодку.

В 1954 году инженер Камаль эль-Малах нашел первую ладью. Он заметил следы двух закрытых подземных камер у южной стороны пирамиды. В результате исследований выяснили, что в камерах находились «солнечные ладьи». В соответствии с верой древних египтян, лодки должны были перевозить покойного фараона по небу с богом Ра, но и при жизни Хеопс мог ими пользоваться, предполагают ученые.

Вторую ладью доставали по частям в тринадцати культурных слоях пирамиды. Она находилась в глубокой яме у ее подножия. Археологи раскопали практически 1700 частей судна, которые собираются выставить в музее после реставрации.

Ранее в Египте обнаружили крупное захоронение возрастом примерно 2500 лет. Ученые причисляют его к позднему периоду истории Древнего Египта (664–332 годы до н. э.). Внутри захоронения археологи обнаружили более сотни саркофагов, в которых, как считают эксперты, захоронены представители знати, сообщает News.ru.

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