Минторг США добавил в черный список три компании и три физлица из РФ

Фото: Минобороны РФ

Минторг США добавил в черный список более 30 предприятий, среди которых три компании и три физических лица из России. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 9 июля, документе.

Так, в список включили компании ООО Teson, OOO Trade-Component и Radiant Group of Companies. Американская сторона предполагает, что российские компании изготавливают оборудование для военных программ РФ.

Кроме того, в перечень добавили Андрея Кузнецова, Дмитрия Кравченко и Маргариту Кузнецову — все они являются гражданами России, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что США планируют внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций. Кроме того, уточнялось, что могут быть введены санкции против суверенного долга России.