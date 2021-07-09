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Минторг США добавил в черный список три компании и три физлица из РФ

Анастасия Волоснова

Политика
Минторг США добавил в черный список три компании и три физлица из РФ
Фото: Минобороны РФ

Минторг США добавил в черный список более 30 предприятий, среди которых три компании и три физических лица из России. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 9 июля, документе.

Так, в список включили компании ООО Teson, OOO Trade-Component и Radiant Group of Companies. Американская сторона предполагает, что российские компании изготавливают оборудование для военных программ РФ.

Кроме того, в перечень добавили Андрея Кузнецова, Дмитрия Кравченко и Маргариту Кузнецову — все они являются гражданами России, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что США планируют внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций. Кроме того, уточнялось, что могут быть введены санкции против суверенного долга России.

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