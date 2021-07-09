Резидент технополиса «Москва» наладит сотрудничество с Туркменистаном

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Резидент особой экономической зоны Москвы, производитель и экспортер микроэлектроники «Микрон» выходит на рынок Туркменистана. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

— Продукция производителей микроэлектроники пользуется наибольшим спросом на внешних рынках среди всех решений, создаваемых в ОЭЗ Москвы. Они обеспечивают более половины всех экспортных поставок из ОЭЗ, общий объем которых в прошлом году составил 1,2 миллиарда рублей, — отметил он.

Генеральный директор «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что резидент подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Айдын Гиджелер». Они будут совместно разрабатывать проекты в сфере идентификации объектов, маркировки промышленных товаров.

По словам генерального директора «Микрон» Гульнары Хасьяновой, в сотрудничестве могут быть реализованы новые инициативы и разработки для партнеров из Туркменистана на базе уже имеющихся.

В линейке компании есть осветительные приборы, энергосберегающие лампы, смарт-телевизоры, роутеры, смартфоны, а также различные радиочастотные метки — более 200 видов.

«Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара — одна в Печатниках и четыре в Зеленограде. Здесь находятся свыше 180 высокотехнологичных компаний.

Ранее резидент «Мосмедпарка» начал производить уникальные медицинские изделия.