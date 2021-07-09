Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Резидент технополиса «Москва» наладит сотрудничество с Туркменистаном

Юлия Павлушова

Город
Резидент технополиса «Москва» наладит сотрудничество с Туркменистаном
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Резидент особой экономической зоны Москвы, производитель и экспортер микроэлектроники «Микрон» выходит на рынок Туркменистана. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

— Продукция производителей микроэлектроники пользуется наибольшим спросом на внешних рынках среди всех решений, создаваемых в ОЭЗ Москвы. Они обеспечивают более половины всех экспортных поставок из ОЭЗ, общий объем которых в прошлом году составил 1,2 миллиарда рублей, — отметил он.

Генеральный директор «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что резидент подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Айдын Гиджелер». Они будут совместно разрабатывать проекты в сфере идентификации объектов, маркировки промышленных товаров.

По словам генерального директора «Микрон» Гульнары Хасьяновой, в сотрудничестве могут быть реализованы новые инициативы и разработки для партнеров из Туркменистана на базе уже имеющихся.

В линейке компании есть осветительные приборы, энергосберегающие лампы, смарт-телевизоры, роутеры, смартфоны, а также различные радиочастотные метки — более 200 видов.

«Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара — одна в Печатниках и четыре в Зеленограде. Здесь находятся свыше 180 высокотехнологичных компаний.

Ранее резидент «Мосмедпарка» начал производить уникальные медицинские изделия.

Читайте также:
резидентытехнополис «Москва»производство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте