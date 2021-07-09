Андрей Бочкарев сообщил о завершении реконструкции исторического здания бывшей ГЭС-2

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, Водоотводный канал Карта всех событий

Реконструкцию исторического здания бывшей ГЭС-2 завершили в центре столицы. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Здесь планируется создать музейно-образовательный комплекс «Дом культуры ГЭС-2», — отметил он.

Здание общей площадью 38,8 тысячи квадратных метров расположено на берегу Водоотводного канала. По словам Андрея Бочкарева, работы велись за счет инвестора.

— В будущем музейном комплексе планируется разместить арт-центр с выставочными и концертными залами, библиотеку, книжный магазин, кафе и аудиторию на 350 мест с возможностью трансформирования в концертный зал, — подчеркнул заммэра.

Мосгосстройнадзор уже готовит документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию. Объект прошел проверку специалистов ведомства.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что новая школа-гигант на 1150 мест появится в районе Лефортово. В школе разместятся универсальные классы, группы свободного творчества, специализированные классы и кабинет робототехники. Также в здании оборудуют конференц-зал, спортивный и актовый залы, медицинский и пищевой блоки и другие помещения.