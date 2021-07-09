Участвовавшие в маневрах Sea Breeze корабли останутся в Черном море

Фото: Official U.S. Navy Page / Michael Gendron

Большая часть кораблей, которые участвовали в международных учениях Sea Breeze, останется в Черном море еще «на некоторое время». Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Бауман.

По его словам, военные морские суда будут участвовать в маневрах в Болгарии. Бауман отметил, что корабли еще «на некоторое время» останутся в акватории Черного моря, однако не будут нарушать временной лимит, предусмотренный Конвенцией Монтре.

Он отметил, что учения Sea Breeze прошли удачно, а власти США ждут проведения нового раунда маневров в следующем году.

— В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями РФ, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке, — приводит ТАСС слова Баумана.

В начале июля Россия провела над Черным морем учебно-боевые полеты на фоне маневров Sea Breeze. Экипажи самолетов ЧФ совместно с авиацией Южного военного округа провели тренировочные полеты над акваторией моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

Напомним, что в северо-западной части Черного моря 28 июня стартовали крупные маневры Sea Breeze, в которых до 10 июля примут участие почти пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 военных корабля от 32 стран, в том числе Украины, США и членов НАТО. По словам представителей Минобороны России, отечественные военные «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», которые участвуют в маневрах.

Посольство РФ 23 июня призвало США и их союзников воздержаться от учений в Черном море. Ведомство напомнило, что они не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе, повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют милитаристские настроения в Киеве.