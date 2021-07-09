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Церемонии бракосочетания впервые провели в центре «Космонавтика и авиация»

Юлия Павлушова

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Церемонии бракосочетания впервые провели в центре «Космонавтика и авиация»
Фото: ЗАГС Москвы

Первые 16 пар поженились на площадке столичного центра «Космонавтика и авиация». Об этом в пятницу, 9 июля, заявила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она отметила, что молодожены уже заняли все даты регистрации брака в историческом павильоне «Космос» на июль и август. Свободные окна остались только в сентябре.

— Молодожены все чаще выбирают именно такие площадки для бракосочетаний. Это красиво, необычно и является отличным способом удивить гостей, — сказала Светлана Уханева.

По ее словам, церемония бракосочетания в центре «Космонавтика и авиация» проходит в подкупольной зоне на фоне вращающейся планеты Земля. Кроме того, влюбленные проводят здесь свадебную фотосессию.

Первыми поженились в павильоне Юрий и Мария. Их жизнь связана с космосом: молодой муж работает инженером в ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева.

Москвичи могут подать заявление на заключение брака в центре «Космонавтика и авиация» через портал госуслуг или сайт mos.ru. Госпошлина остается прежней — 350 рублей, а при подаче заявления онлайн — 245 рублей.

Ранее участники «Московского долголетия» установили мировой рекорд по числу золотых свадеб.

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