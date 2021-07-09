Ревматолог назвала основные причины болей в спине

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Боли в спине у молодых людей могут указывать на развитие болезни Бехтерева или появление остеохондроза. Об этом заявила врач-ревматолог, профессор Аида Бабаева.

Остеохондроз является наиболее частой причиной болевого синдрома. Причем боли от него могут быть воспалительными и механическими.

— При остеохондрозе пациенты отмечают боль от физических нагрузок, неудобных поз и подъема тяжести. Обычно она механическая и усиливается в конце дня, — подчеркнула профессор.

По словам Аиды Бабаевой, такие боли возникают ночью, затем усиливаются к утру. Вместе с тем такие ощущения проходят после легких физических нагрузок.

Медик добавила, что если боли в спине не проходят в течение трех и более месяцев, то они сигнализируют о серьезных проблемах с позвоночником. Например, при болезни Бехтерева их можно снять только таблетками. Кроме того, недуг поражает суставы, провоцирует отечность пальцев, пишет Nation News.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о симптоме, проявляющемся при дефиците витамина D в организме.

По словам врача, им являются боли в мышцах и спине. Из-за недостатка витамина любой человек будет испытывать мышечно-скелетные боли. Поэтому, считает эксперт, при отсутствии таких болезней, как грыжа, фибромиалгия и полимиалгия, обязательно стоит пройти проверку на уровень витамина D в крови, если болит спина.