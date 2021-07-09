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Нарушения антиковидных мер выявили на 175 объектах транспорта Москвы

Юлия Павлушова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Нарушения антиковидных мер выявили на 175 объектах транспорта Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Нарушения мер против коронавируса с 1 мая выявили на 175 объектах транспорта столицы. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Сотрудники ведомства провели 1674 проверки автобусов, трамваев, электробусов, метрополитена и такси. На 11 процентах объектов обнаружили нарушения: пассажиры и водители ездили без масок, не везде проводили дезинфекцию салона, а в некоторых случаях отсутствовали антисептики для обработки рук.

Большинство нарушений пришлось на автомобили такси, уточнили в Роспотребнадзоре. По данным фактам возбуждено 180 административных дел. Все материалы передали на рассмотрение в суд.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил нарушения мер против коронавируса на девяти ярмарках выходного дня в Москве, на большинстве из них требования соблюдались.

Среди нарушений Роспотребнадзор назвал отсутствие контроля за ношением масок и перчаток, работу без средств индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции, а также отсутствие контроля по дезинфекции контактных поверхностей.

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