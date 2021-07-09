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Московская полиция ввела ограничения въезда на Патриаршие пруды

Юлия Павлушова

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Московская полиция ввела ограничения въезда на Патриаршие пруды
Патриаршие пруды / Фото: Анна Быкова

Сотрудники столичной полиции ограничили дорожное движение в районе Патриарших прудов. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ограничение въезда стало частью мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в общественной зоне. Такое решение приняли после обращений граждан.

Москвичи часто жаловались на нарушения общественного порядка в районе Патриарших прудов, а также большое число транспортных заторов, пишет РИА Новости.

Еще 28 июня на Патриаршие пруды стали пускать только автомобилистов, прописанных в этом районе. Согласно новым правилам, с 19:00 до 01:00 москвичи смогут попасть в данный район на машине при предъявлении местной прописки или договора аренды. Такое же право получат и люди с резидентным разрешением на парковку.

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