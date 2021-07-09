Движение поездов временно приостановили на центральном участке МЦД-2
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Москва-Товарная Карта всех событий
На центральном участке второго маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-2) временно приостановили движение поездов. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Причиной послужила остановка поезда на станции Москва-Товарная. Она произошла по техническим причинам.
— Пожалуйста, пользуйтесь альтернативными видами транспорта, — отметили в сообщении.
Ранее сообщалось, что новой станцией Щукинская D2 в первый день работы воспользовались 4,5 тысячи человек.
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