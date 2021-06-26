Новой станцией Щукинская D2 в первый день работы воспользовались 4,5 тысячи человек
В первый день работы станцией Щукинская второй линии Московских центральных диаметров воспользовались 4,5 тысячи пассажиров. Об этом в субботу, 26 июня, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Москвы».
Такое количество пассажиров в два раза превышает пассажиропоток станции Покровское-Стрешнево, которую заменила станция Щукинская.
В ближайшее время новой станцией будут ежедневно пользоваться около 8 тысяч горожан.
В департаменте также рассказали об особенностях станции. Так, Щукинская позволяет совершить удобную пересадку на метро и спланировать более 20 маршрутов на автобусе или на трамвае. Кроме того, станция расположена в жилом секторе, где проживают около 49 тысяч человек.
Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что ТПУ Щукинская будут пользоваться до 72 тысяч пассажиров в сутки.