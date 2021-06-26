Новой станцией Щукинская D2 в первый день работы воспользовались 4,5 тысячи человек

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Щукинская Карта всех событий

В первый день работы станцией Щукинская второй линии Московских центральных диаметров воспользовались 4,5 тысячи пассажиров. Об этом в субботу, 26 июня, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Москвы».

Такое количество пассажиров в два раза превышает пассажиропоток станции Покровское-Стрешнево, которую заменила станция Щукинская.

В ближайшее время новой станцией будут ежедневно пользоваться около 8 тысяч горожан.

В департаменте также рассказали об особенностях станции. Так, Щукинская позволяет совершить удобную пересадку на метро и спланировать более 20 маршрутов на автобусе или на трамвае. Кроме того, станция расположена в жилом секторе, где проживают около 49 тысяч человек.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что ТПУ Щукинская будут пользоваться до 72 тысяч пассажиров в сутки.