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Валерия планирует продать квартиру из-за пандемии COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Валерия планирует продать квартиру из-за пандемии COVID-19
Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия призналась, что на фоне пандемии коронавируса планирует продать квартиру, чтобы купить за городом комфортный особняк. Артистка мечтает уехать из мегаполиса с 2020 года.

По ее словам, она с мужем продюсером Иосифом Пригожиным в течение долгого времени ищут подходящие варианты. Цены на недвижимость заметно выросли, уточнила певица.

— До пандемии я предпочитала жить в городе, считала себя абсолютно городским жителем. Но сегодня чувствую, что у меня есть необходимость переместиться за город в связи с пандемией, с ограничениями в передвижении, — пояснила певица.

Валерия добавила, что в настоящее время она с мужем активно ездит и смотрит дома. Она подчеркнула, что задумывается о том, чтобы взять кредит. По ее словам, из-за коронавируса ее работа перестала приносить стабильный доход, пишет «Собеседник».

Певица Валерия объясняла, почему хотела уйти от идеи купить загородный дом, несмотря на давнюю мечту. По словам певицы, ее семья отказалась от покупки из-за того, что цены на недвижимость внезапно взлетели. В настоящее время звезда рада, что не приобрела особняк за «бешеные деньги». Однако Валерия все же рассматривает вариант приобретения частного дома, памятуя о своей внучке и опасности снова оказаться в самоизоляции.

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