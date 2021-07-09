Движение поездов восстановили в реверсивном режиме на центральном участке МЦД-2

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Россия, Москва, Центральный административный округ, Таганский район Карта всех событий

Движение поездов восстановили в реверсивном движении на одном пути центрального участка второго маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-2). Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил Telegram-канад Департамента транспорта Москвы.

— Приоритет будет отдан поездам в сторону области, — отметили в ведомстве.

Пассажирам напоминают, что интервалы движения поездов увеличены. Чтобы не пропустить свой маршрут, нужно следить за объявлениями, отметили в Дептрансе.

Ранее движение поездов временно приостановили на этом участке из-за остановки состава на станции Москва-Товарная.