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Более 100 тысяч земельных участков Подмосковья проверили на нарушения с начала года

Юлия Павлушова

Город
Более 100 тысяч земельных участков Подмосковья проверили на нарушения с начала года
Фото: Pixabay

Земельные инспекторы Подмосковья осмотрели около 108 тысяч участков в нынешнем году. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

По словам зампреда областного правительства Андрея Разина, признаки нарушений земельного законодательства, благоустройства и землепользования выявили на 37,6 тысячи участках. Причем самым популярным стало неиспользование земли.

Кроме того, на 5,2 тысячи участках обнаружили борщевик. Причем собственники 4,37 тысячи владений не принимали никаких мер против него. Еще на 4,3 тысячи участках выявили нецелевое использование земли.

Уточняется, что больше всего участков проверили в Солнечногорске — 7,89 тысячи. Далее следует Раменский округ, где проинспектировали более пяти тысяч участков, и Ступино с показателем в 4,95 тысячи, пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что 230 единиц специализированного оборудования закупили для лесопожарных формирований Подмосковья за последние девять лет. В регионе проводится ежегодное переоснащение специализированной техникой. Именно это помогает лесным пожарным быстро и с минимальным ущербом ликвидировать возгорание.

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