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Ночной Велофестиваль перенесли в Москве из-за коронавируса

Юлия Павлушова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Ночной Велофестиваль перенесли в Москве из-за коронавируса
Фото: Pexels

Ночной Велофестиваль, который должен был пройти в столице 10 июля, перенесли. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической обстановки.

— Мы остаемся на расстоянии, но душой всегда рядом, — отметили в Дептрансе.

При этом новую дату, на которую назначен велофестиваль, в пресс-службе департамента не назвали.

Ранее сообщалось, что фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ с 22 июля по 1 августа.

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