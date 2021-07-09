Ночной Велофестиваль перенесли в Москве из-за коронавируса
Ночной Велофестиваль, который должен был пройти в столице 10 июля, перенесли. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
По данным ведомства, такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической обстановки.
— Мы остаемся на расстоянии, но душой всегда рядом, — отметили в Дептрансе.
При этом новую дату, на которую назначен велофестиваль, в пресс-службе департамента не назвали.
Ранее сообщалось, что фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ с 22 июля по 1 августа.
Читайте также: