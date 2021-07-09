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Легковушка загорелась в центре Москвы

Руслан Давлетшин

Юлия Павлушова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Легковушка загорелась в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Валовая улица, 35 Карта всех событий

Легковой автомобиль загорелся на проезжей части в центре столицы. Об этом в пятницу, 9 июля, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел по адресу Валовая, 35, подчеркнули в МЧС. Возгорание уже ликвидировано, его площадь уточняется.

Никто из-за возгорания не пострадал, добавили в ведомстве.

По данным Департамента транспорта Москвы, машина загорелась на Большой Серпуховской улице. Из-за происшествия движение затруднено на полкилометра в сторону Садового кольца, отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что крупный пожар потушили на складе на юго-востоке Москвы.

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