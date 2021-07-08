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Крупный пожар на складе на юго-востоке Москвы потушили

Юлия Павлушова

Происшествия
Крупный пожар на складе на юго-востоке Москвы потушили
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Возгорание, которое произошло на складе в юго-восточной части столицы, потушили. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Пожар ликвидирован, — заключил источник «ВМ».

Напомним, в Москве 8 июля на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. На место вылетели экипажи двух пожарных вертолетов. Они работали методом карусели, следуя друг за другом и сбрасывая воду для борьбы с огнем.

Люди спасали припаркованные машины у горящего склада.

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в комментарии «ВМ» сообщила, что ведомство проводит проверку в связи с пожаром в нежилых помещениях.

Помимо этого, маршруты трех автобусов временно изменили из-за пожара.

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