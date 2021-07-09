Жителям Подмосковья рассказали, как справиться с жарой

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Предупреждение из-за аномальной жары, которая продержится до 14 июля, объявили в Подмосковье. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Температура воздуха в ближайшие выходные будет держаться на отметке в плюс 30 градусов. Это на семь градусов выше климатической нормы.

Жителям Подмосковья напомнили, что при жаре помещения нужно чаще проветривать, а также по возможности включить вентиляторы или кондиционеры.

Кроме того, на улицу лучше выходить в светлой легкой одежде из хлопка, а также надевать головные уборы. Также рекомендуется ограничить поездки в общественном транспорте и прогулки в дневное время, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что жаркая погода закрепилась в столице. Синоптики дали свои прогнозы на пятницу, 9 июля, а также на предстоящие выходные. В субботу и воскресенье, 10 и 11 июля, температура днем будет от 32 до 35 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать отметки в 21–23 градуса: он прогреется до плюс 24 градусов.