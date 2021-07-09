Салон красоты опечатали на северо-востоке Москвы за нарушение антиковидных мер

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ярославское шоссе, 55 Карта всех событий

На северо-востоке столицы опечатали салон красоты за нарушение антиковидных мер. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Нарушения выявили в заведении Lili Salon на Ярославском шоссе, 55, корпус 1. По данным ведомства, на входе в салон красоты посетителям не измеряли температуру тела. Также владельцы не контролировали самочувствие сотрудников.

Клиенты не соблюдали социальную дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, мастер работал без перчаток и спецодежды. Запаса дезинфицирующих средств в салоне не обнаружили. Также выяснилось, что дезинфекцию инструментов для стрижки волос здесь не проводили.

В отношении владельцев салона красоты составили административный протокол и потребовали приостановить работы. Материалы дела направили в Бабушкинский районный суд, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер на девяти ярмарках в Москве.