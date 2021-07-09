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Москвичей предупредили о переносе остановок двух коммерческих маршрутов

Юлия Павлушова

Город
Москвичей предупредили о переносе остановок двух коммерческих маршрутов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, метро Люблино Карта всех событий

Работа нескольких коммерческих маршрутов изменится с 10 июля на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Речь идет об автобусах № 201 и 530. Их остановку собираются перенести, предупредили пассажиров.

— Остановка на улице Краснодарской к улице Краснодонская будет перенесена за перекресток у станции метро «Люблино», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что новый, 650-й электробус начал курсировать по улицам Москвы. Такое же количество единиц этого экологичного транспорта насчитывается во всех 50 штатах Америки.

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