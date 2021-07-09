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Опубликован первый кадр со съемок продолжения «Секса в большом городе»

Анастасия Волоснова

Развлечения
Опубликован первый кадр со съемок продолжения «Секса в большом городе»
Фото: Секс в большом городе

В Сети появился первый официальный кадр со съемок продолжения «Секса в большом городе». Соответствующий снимок был опубликован в Instagram-аккаунте актрисы Сары Джессики Паркер.

На фотографии три повзрослевшие главные героини сериала идут по городу и с серьезным видом смотрят в камеру, сообщает портал Nation News.

Сериал «Секс в большом городе» выходил с 1998 по 2004 год. Недавно было анонсировано его продолжение: авторы проекта планируют снять еще десять эпизодов по 30 минут каждый. Продолжение хотят снять в виде мини-сериала под названием «And Just Like That…».

В оригинальной версии сериала рассказывается о жизни четырех подруг в Нью Йорке — Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон), Шарлотт (Кристин Дэвис) и Саманты (Ким Кэттролл).

Из-за конфликта между актрисами Паркер и Кэттролл авторы сценария убрали из проекта героиню последней. На замену в сериале введут сразу несколько персонажей. Один из них Че Диаз — ведущий подкастов и стендап-комик, который соотносится с небинарным гендером. На данный момент в съемках уже принимают участие Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

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