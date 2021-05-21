Небинарный персонаж заменит Саманту в сериале «Секс в большом городе»

Кадр из фильма «Секс в большом городе»

В продолжении сериала «Секс в большом городе» появится небинарная персона с прогрессивными взглядами на мир и хорошим чувством юмора. Сыграет нового героя актриса Сара Рамирез.

В оригинальной версии сериала рассказывается о жизни четырех подруг в Нью Йорке —Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон), Шарлотт (Кристин Дэвис) и Саманты (Ким Кэттролл). Из-за конфликта между актрисами Паркер и Кэттролл авторы сценария убрали из проекта героиню последней. На замену в сериале введут сразу несколько персонажей. Один из них Че Диаз — ведущий подкастов и стендап-комик, который соотносится с небинарным гендером.

Сериал «Секс в большом городе» выходил с 1998 по 2004 год. Недавно было анонсировано его продолжение: авторы проекта планируют снять еще десять эпизодов по 30 минут каждый, сообщает издание Deadline.

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