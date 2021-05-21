Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Небинарный персонаж заменит Саманту в сериале «Секс в большом городе»
Кадр из фильма «Секс в большом городе»

Небинарный персонаж заменит Саманту в сериале «Секс в большом городе»

Илья Ашуров

Кино

В продолжении сериала «Секс в большом городе» появится небинарная персона с прогрессивными взглядами на мир и хорошим чувством юмора. Сыграет нового героя актриса Сара Рамирез.

В оригинальной версии сериала рассказывается о жизни четырех подруг в Нью Йорке —Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон), Шарлотт (Кристин Дэвис) и Саманты (Ким Кэттролл). Из-за конфликта между актрисами Паркер и Кэттролл авторы сценария убрали из проекта героиню последней. На замену в сериале введут сразу несколько персонажей. Один из них Че Диаз — ведущий подкастов и стендап-комик, который соотносится с небинарным гендером.

Сериал «Секс в большом городе» выходил с 1998 по 2004 год. Недавно было анонсировано его продолжение: авторы проекта планируют снять еще десять эпизодов по 30 минут каждый, сообщает издание Deadline.

Читайте также: Сиквел сериала «Секс в большом городе» выйдет без Мистера Бига

актерновый персонажСекс в большом городе
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Все мнения
О проекте