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Сиквел сериала «Секс в большом городе» выйдет без Мистера Бига
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Сиквел сериала «Секс в большом городе» выйдет без Мистера Бига

Анастасия Колоскова

Кино

Стало известно, что 66-летний актер Крис Нот, в течение долгого времени исполнявший роль Мистера Бига, возлюбленного Кэрри Брэдшоу, в проекте «Секс в большом городе», не будет принимать участие в съемках сиквела сериала.

Причина такого решения не называется. Предположительно, этот персонаж должен «умереть» от инфаркта.

Зрители могли наблюдать за мужчиной мечты главной героини на протяжении 40 серий, которые вышли с 1998 по 2004 год. Он также появлялся в полнометражных картинах франшизы.

Также, по слухам, в картине не будет задействован Дэвид Эйгенберг, сыгравший партнера Миранды Хоббс Стива Брэди, уточняет Page Six.

Ранее сообщалось, что актриса Ким Кэтролл, сыгравшая обольстительную Саманту Джонс, не будет принимать участие в новом проекте. В сиквеле сериала ее заменят сразу двумя новыми персонажами — влиятельной афроамериканкой, а также женщиной азиатского происхождения.

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