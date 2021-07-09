Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 170 тысяч контейнеров для мусора нового образца появилось в Подмосковье

Юлия Павлушова

Город
Почти 170 тысяч контейнеров для мусора нового образца появилось в Подмосковье
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Региональные операторы установили в муниципалитетах Подмосковья около 169 тысяч контейнеров для мусора нового образца. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, общее число установленных контейнеров в регионе — 168 794. Более 27 тысяч из них предназначены для сбора сухих отходов.

Глава ведомства уточнил, что контейнеры продолжают устанавливать в коттеджных поселках и на территориях СНАТ. При этом наибольшее число контейнеров привезли в Балашиху, Одинцово и Щелково, пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что более 32 тысяч кубометров мусора собрали в Подмосковье в рамках проекта «Мегабак». Для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона и стекла на территории подмосковных площадок проекта установлены специальные контейнеры. По мере накопления мусора диспетчер площадки сообщает компаниям-переработчикам о необходимости забрать отходы.

Читайте также:
мусорконтейнерПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте