Почти 170 тысяч контейнеров для мусора нового образца появилось в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Региональные операторы установили в муниципалитетах Подмосковья около 169 тысяч контейнеров для мусора нового образца. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, общее число установленных контейнеров в регионе — 168 794. Более 27 тысяч из них предназначены для сбора сухих отходов.

Глава ведомства уточнил, что контейнеры продолжают устанавливать в коттеджных поселках и на территориях СНАТ. При этом наибольшее число контейнеров привезли в Балашиху, Одинцово и Щелково, пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что более 32 тысяч кубометров мусора собрали в Подмосковье в рамках проекта «Мегабак». Для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона и стекла на территории подмосковных площадок проекта установлены специальные контейнеры. По мере накопления мусора диспетчер площадки сообщает компаниям-переработчикам о необходимости забрать отходы.