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«Прекрасная семья»: Навка опубликовала фото с Песковым и всеми детьми на море

Юлия Курганова

Общество
«Прекрасная семья»: Навка опубликовала фото с Песковым и всеми детьми на море
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Фигуристка Татьяна Навка поздравила подписчиков с Днем семьи, любви и верности. Она разместила на своей странице в социальной сети Instagram снимки с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и детьми.

На первом фото, которое было сделано в день свадьбы в 2015 году с Песковым в Сочи, спортсменка в белоснежном платье бежит по побережью. Рядом с ней счастливый супруг. А на втором снимке пара позирует на берегу уже со всеми детьми, когда они отдыхали на курорте. Рядом с ними расположилась совместная дочка Надя, а также наследница Навки Саша от первого брака с фигуристом Александром Жулиным и все дети Пескова: 31-летний Николай, 23-летняя Елизавета, а также сыновья Мик и Дени. Семья облачилась в белоснежные наряды.

— Кроме всего прочего, ищите того человека, с которым у вас общее чувство юмора, оно помогает не только жить, но и справляться со всеми трудностями! Берегите, цените и любите друг друга! С Днем семьи, любви и верности! — написала Навка под фото.

Фанаты восхитились редкими кадрами и оставили в комментариях много теплых слов.

«Классное фото. Вы такая счастливая»; «Боже, вторая фотка чудесная! Надо же так собрать семью!»; «Прекрасная семья», — написали фолловеры.

Ранее Навка поразила поклонников образом в стиле вестерн. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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