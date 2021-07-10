Два человека пострадали в аварии с автобусом в Новой Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Марушкинское, Киевское шоссе, 32-й километр Карта всех событий

ДТП с автобусом произошло в Новой Москве. Об этом в субботу, 10 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По информации источника, происшествие случилось на 32-м километре Киевского шоссе. В автобусе пострадали два человека, один находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о ДТП с автобусом в Свердловской области, где погибли 6 человек. Из-за технической неисправности транспорт протаранил остановку с находящимися на ней людьми.