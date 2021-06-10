Шесть человек погибли в результате аварии с автобусом в Свердловской области

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Шесть человек погибли в результате наезда автобуса на остановку в Свердловской области. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня, на улице Калинина в поселке Горном. Автобус совершил наезд на остановку КПП завода из-за отказа тормозов. В результате ДТП погибли шесть человек, еще четверо пострадали.

В пресс-службе УМВД по региону подтвердили информацию о ДТП, но сообщили о 15 пострадавших.

Ранее сообщалось, что движение в Волоколамском тоннеле в Москве полностью восстановлено.

Читайте также: Сотрудник Росгвардии вернул родителям заблудившегося в Подмосковье ребенка