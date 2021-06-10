Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Шесть человек погибли в результате аварии с автобусом в Свердловской области
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Шесть человек погибли в результате аварии с автобусом в Свердловской области

Анастасия Волоснова

Происшествия

Шесть человек погибли в результате наезда автобуса на остановку в Свердловской области. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня, на улице Калинина в поселке Горном. Автобус совершил наезд на остановку КПП завода из-за отказа тормозов. В результате ДТП погибли шесть человек, еще четверо пострадали.

В пресс-службе УМВД по региону подтвердили информацию о ДТП, но сообщили о 15 пострадавших.

Ранее сообщалось, что движение в Волоколамском тоннеле в Москве полностью восстановлено.

Читайте также: Сотрудник Росгвардии вернул родителям заблудившегося в Подмосковье ребенка

пострадавшийДТПаварии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте