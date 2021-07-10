«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и области в субботу из-за жары
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В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Об этом в субботу, 10 июля, сообщил Гидрометцентр России на своем сайте.
— Очень высокая температура: выше плюс 30 градусов. Период предупреждения — до 16 часов 11 июля, — говорится в сообщении.
Ранее синоптик предупредил москвичей об аномальной жаре до конца следующей недели. Температура будет на 8–10 градусов выше климатической нормы.
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