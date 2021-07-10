Синоптик предупредил об аномальной жаре в Москве до конца следующей недели

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жара до 33 градусов продлится в столице минимум до конца следующей недели. Такой температурный фон на 8-10 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Всю следующую неделю, до конца недели, температура в столице будет высокая — на 8-10 градусов выше средних многолетних значений. Мы ожидаем, что в пределах плюс 31-33 градуса в дневные часы будет и около 20 градусов тепла по ночам, — рассказал он.

Синоптик добавил, что температурный фон в выходные в Москве будет также в пределах плюс 31-33 градусов, передает ТАСС.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как справиться с жарой. Помещения нужно чаще проветривать, а также по возможности включить вентиляторы или кондиционеры.