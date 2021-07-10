Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик предупредил об аномальной жаре в Москве до конца следующей недели

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик предупредил об аномальной жаре в Москве до конца следующей недели
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жара до 33 градусов продлится в столице минимум до конца следующей недели. Такой температурный фон на 8-10 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Всю следующую неделю, до конца недели, температура в столице будет высокая — на 8-10 градусов выше средних многолетних значений. Мы ожидаем, что в пределах плюс 31-33 градуса в дневные часы будет и около 20 градусов тепла по ночам, — рассказал он.

Синоптик добавил, что температурный фон в выходные в Москве будет также в пределах плюс 31-33 градусов, передает ТАСС.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как справиться с жарой. Помещения нужно чаще проветривать, а также по возможности включить вентиляторы или кондиционеры.

аномальная жараМосквасиноптик
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте