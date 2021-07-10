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Названы талисманы, которые принесут богатство, если их носить с собой

Михаил Алимов

Общество
Названы талисманы, которые принесут богатство, если их носить с собой
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С давних времен люди постоянно прибегали к помощи различных талисманов, которые хранили в кошельке или в сумке. Они верили, что это принесет им богатство. Какие же предметы в современности могут послужить такими талисманами?

Редкие коллекционные монеты и купюры

Они обязательно должны лежать в отдельном кармане. Деньги, выпущенные ограниченным тиражом, могут привлечь удачу и помочь сорвать большой куш, после чего можно жить, не зная бед и несчастий.

Бобовые культуры и корень хрена

По поверью бобовые культуры способны привлечь удачу и финансовое благополучие. Для этого нужно взять высушенные зерна гороха или фасоли и положить их в кошелек или сумку. Количество зерен желательно взять нечетное. Корень хрена поможет избежать материальных трудностей и принесет удачу. Его следует хранить в кошельке — между крупными купюрами или поближе к монетам.

Дрожжи и клевер

Чтобы деньги росли «как на дрожжах», необходимо эти самые дрожжи положить в кошелек или сумку. Наличие такого продукта, желательно сухого вида, поможет вылезти из бедности. Клевер способен повлиять на карьерный рост и осуществить мечты, также он оберегает человека от финансовых трудностей. Носить его нужно в кошельке рядом с крупной купюрой.

Магические талисманы и амулеты

Существуют и специальные, предназначенные только для привлечения богатства и удачи, талисманы. Среди них маленькие фигурки рыб и лягушек, которые могут быть выполнены из бронзы, серебра или золота. Еще они бывают из глины и создаются обычно в форме монеты или трилистника. Носить их следует в кошельке или сумке, сообщает портал Rsute.

Ранее астрологи рассказали, как выбрать талисман богатства каждому знаку зодиака.

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