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Ученый рассказал о главном отличии штамма COVID-19 «дельта»

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученый рассказал о главном отличии штамма COVID-19 «дельта»
Фото: pixabay.com

Индийским штаммом коронавируса как минимум вдвое легче заразиться без маски, чем обычным. Об этом в субботу, 10 июля, рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

— Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. Поэтому он распространяется быстрее. Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта, — сообщил он.

По его словам, даже изначальным штаммом можно заразиться в кафе или на улице, поэтому ношение масок необходимо. Также он уточнил, что наука много лет назад изучила репродуктивные числа вирусов, но узнаются они непросто — нужно собрать статистику, отмечает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, откуда россияне привозят штамм коронавируса «дельта». Как она сообщила, он привозится из США, Мальты и еще ряда стран.

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