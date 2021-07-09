Попова рассказала, откуда россияне привозят штамм коронавируса «дельта»

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Граждане России привозят штамм коронавируса «дельта» с Мальдив, из США и из нескольких стран Европы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Штамм «дельта», то, что мы видим на сегодняшний день, — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран... и Соединенные Штаты, — цитирует Попову РИА Новости.

Напомним, один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.

Ранее врачи установили, что индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.